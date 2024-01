Für guten Zweck: 4.000 Kilometer mit der Rikscha durch Indien

Ziel: 4.000 Kilometer mit dem Tuk-Tuk in 14 Tagen

"Indergalactic" nennen die Karlstadter ihr Team. Bereits an Neujahr sind sie mit ihrem Fahrzeug, dem "flotten Otto", gestartet. Das vom Veranstalter gestellte Tuk-Tuk fällt auf, denn Straßenkünstler haben es bemalt.

Am 15. Januar müssen die drei Unterfranken damit bis spätestens 16.00 Uhr im 4.000 Kilometer entfernten Ziel in Shillong angekommen sein. Die Route, auf der sie den Weg zu der Hauptstadt des nordostindischen Bundesstaates Meghalaya schaffen, bleibt ihnen dabei selbst überlassen.

Zehn Stunden pro Tag mit dem "flotten Otto"

Auf Social Media gibt das unterfränkische Team Einblicke von unterwegs: Ihren eigenen Berichten zufolge fahren die drei Karlstadter pro Tag jeweils zehn Stunden mit ihrem Tuk-Tuk. Lärm, Hupen, Zugluft, Staub, Schlaglöcher, Smog und Abgase gehören dazu. In den letzten Tagen haben sie bekannte touristische Ziele wie Mysore, Hampi oder Varanasi und Shilliguri passiert.

Am Freitag sind sie in Darjeeling angekommen, dem Zentrum des bengalischen Teeanbaus. Bis Montag müssen sie im Ziel sein. Danach will sich das Trio zur Erholung von der abenteuerlichen Fahrt einen zehntägigen Strandurlaub in Goa gönnen, bevor es dann am 26. Januar zurück in die Heimat fliegt.