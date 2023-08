Für die Gemeindekasse: Bürgermeister verteilt Strafzettel

Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Wenn es um die Gemeindefinanzen geht, sind viele bayerische Kommunen am Jammern. In Haidmühle im Kreis Freyung-Grafenau sorgt der Bürgermeister selbst für eine Verbesserung der Lage. Er verteilt Strafzettel an Falschparker.