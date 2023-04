Kommunalfinanzen: Jammern trotz Überschüssen?

Deutschlands Kommunen plagen Geldsorgen - zumindest behaupten sie das regelmäßig. Kitas, steigende Personalkosten, Investitionsstau bei den Schulen und fehlende Flüchtlingsunterkünfte stellen Städte und Gemeinden vor finanzielle Herausforderungen. Umso mehr überraschte vergangene Woche die Mitteilung des Statistischen Bundesamtes, Deutschlands Gemeinden hätten einen Milliardenüberschuss erzielt.

Für Hans-Peter Mayer, Finanzexperte des Bayerischen Gemeindetages, sind die 2,6 Milliarden Euro Überschuss der Kommunen auf Bundesebene im vergangenen Jahr nicht mehr als eine Momentaufnahme. Mayer erinnert daran, dass die Kommunen bundesweit einen Investitionsstau in Höhe von 160 Milliarden Euro vor sich herschieben: "Das heißt also, unterlassene Investitionen, die wir schon alle hätten machen müssen, nie machen konnten." Da sind laut Mayer Zukunftsthemen wie Energiewende, öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), Kinderbetreuung noch gar nicht mitgerechnet.

Bayern steht gut da

Im Vergleich zum Jahr davor hat sich der Überschuss im Bund auch schon fast halbiert. In Vor-Corona-Zeiten lagen die Überschüsse bei rund fünf Milliarden Euro. Entgegen dem Bundestrend haben die bayerischen Kommunen ihren Überschuss im Vergleich zu 2021 mehr als verdoppelt. Eine große Rolle spielen dabei die Gewerbesteuereinnahmen. Allerdings gibt es laut Mayer auch in Bayern kein einheitliches Bild: Es gebe Gemeinden mit Gewinnen und Zuwächsen, aber auch welche mit Einbrüchen und einer schwierigen Haushaltssituation.

Beispiele Karlsfeld und Fürth

Eine Gemeinde mit schwieriger Situation ist die Gemeinde Karlsfeld im Landkreis Dachau. Sie hat etwa 22.000 Einwohner und liegt im sogenannten Münchner Speckgürtel. Trotzdem hat Karlsfeld keinen großen Gewerbesteuerzahler. Das führt laut dem 2. Bürgermeister Stefan Handl (CSU) dazu, dass die Gewerbesteuereinnahmen von Karlsfeld seit Jahren weit unter dem Landesdurchschnitt liegen. Aus seiner Sicht sind die Kommunen aber sowieso viel zu abhängig von der Gewerbesteuer.

Ganz anders sieht die Situation im mittefränkischen Fürth aus. Laut Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) steht die Stadt inzwischen finanziell sehr gut da, sie kann seit zehn Jahren alte Schulden tilgen. Neben den Gewerbesteuereinnahmen hat auch der Freistaat der einst hoch verschuldeten Stadt finanziell unter die Arme gegriffen.

Statistik: Auch Kredite sind Einnahmen

Trotzdem: Auch in Fürth sind die guten Jahre wohl vorbei. Denn die Einnahmen übertreffen auch nicht mehr jedes Jahr die Ausgaben. Fürths Oberbürgermeister Jung zweifelt die Zahlen des Statistischen Bundesamtes an. Jung zufolge werden dort auch Kredite als Einnahmen verzeichnet. So könne man nicht rechnen, sagt Jung: "Denn jeder Privatmann, der Schulden macht, sieht das nicht als Einnahmen."

Gemeindetag: Politik muss sich ehrlich machen

Aus Sicht des Bayerischen Gemeindetag ist die finanzielle Situation der Kommunen in Bayern nicht so rosig, wie es auf den ersten Blick aussieht. Die Politik sollte seinen Bürgern reinen Wein einschenken, fordert Finanzexperte Mayer: Die fetten Jahre seien vorbei. "Vielleicht muss man sich wieder ehrlich machen und sagen, warum. Wir leisten ein hohes Gut in der Kinderbetreuung, warum muss Kinderbetreuung kostenlos sein? Es geht um eine faire, gerechte, sozial verträgliche Beteiligung", so Mayer. Energiewende, ÖPNV, sozialer Wohnungsbau - die Kommune stehen vor großen und teuren Herausforderungen.