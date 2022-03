Fünfjähriger allein im Zug nach Plattling unterwegs

Ein fünfjähriger Bub ist allein im Zug von Vilshofen nach Plattling gefahren. Wie die Polizei mitteilt, war seine Mutter in Vilshofen mit einem weiteren Kind im Kinderwagen ausgestiegen. Der Fünfjährige blieb im Zug zurück und fuhr weiter in Richtung Plattling. Die besorgte Mutter verständigte die Polizei.

Zeit mit Malstiften überbrückt

Zwei Beamte nahmen den Buben am Bahnhof Plattling in Empfang. Er wurde zur Polizeiinspektion gebracht und mit Malstiften und einem Malbuch versorgt. Schließlich holte ihn seine Mutter in Plattling ab.