Friedenszeichen und "Peace Cakes" in Münchner Gymnasien

"Peace-Cakes" in den Pausen

Begleitet wird die Aktion durch Informationen und Diskussionen zum Thema Ukraine während des Unterrichts sowie durch vielfältige Aktivitäten der Schülermitverwaltung. Schülerinnen und Eltern backen auch gerade jede Mange "Peace-Cakes": Gebäck mit einem Friedenszeichen aus Zuckerguss. Das wird einmal pro Wochen in den Pausen verkauft, und der Erlös geht an die Ukraine-Hilfe. Gleich beim Auftakt waren es 600 Euro.

Solidaritätsaktion auch am Heinrich-Heine-Gymnasium in München

Auch an anderen Münchner Schulen gab es Solidaritätsaktionen. So wurde etwa am Heinrich-Heine-Gymnasium in München-Neuperlach am 18. März von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften ebenfalls ein Peace-Zeichen geformt und ein Video davon auf der Plattform Youtube eingestellt. Dort wurde außerdem ein LKW angemietet und mit 160 Umzugskartons voller Hilfsgüter für geflüchtete Schülerinnen und Schüler mit ihren Familien nach Ostpolen geschickt.