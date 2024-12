"Freudentaumel": Syrer in Bayern bejubeln Sturz von Assad

Auf dem Münchner Odeonsplatz haben sich zur Stunde mehrere Tausend Menschen zu einer Demonstration unter dem Motto "Freiheit für Syrien. Wir sind gegen Assad und gegen Terror" versammelt. Die Polizei gab an, dass 6.000 Menschen daran teilgenommen haben.

Schon vergangene Woche war eine Demo beim Münchner Kreisverwaltungsreferat angemeldet worden, allerdings waren nur 200 bis 500 Menschen erwartet worden. Der Sturz des syrischen Diktators hatte nun zu dem großen Zustrom geführt.

Bonbons und Gebäck für alle

Viele Teilnehmer schwenkten die alte Flagge der Syrischen Republik, tanzten und jubelten. Einige brachten ihre Kinder mit, die fröhlich Schilder in die Luft hielten. Menschen warfen Bonbons in die Menge oder verteilten Gebäck.

Ein Polizeisprecher beschrieb auf BR-Anfrage die Stimmung der Versammlung als friedlich und gelöst. Es sei zu keinen größeren Zwischenfällen gekommen. Lediglich Rauchfackeln seien vereinzelt gezündet worden, die auf einer Demonstration verboten seien. Hier sei die Polizei eingeschritten und habe dies unterbunden.

"Phase der Euphorie und des Freudentaumels"

In Nürnberg gingen nach Angaben der Polizei etwa 2.500 Menschen auf die Straße und begrüßten den Abgang des Präsidenten. Wie die Polizei mitteilt, war eine Eil-Veranstaltung ab 14.30 Uhr angemeldet worden. Es strömen aber immer noch Menschen in die Nürnberger Innenstadt, die Zufahrtsstraßen rund um den Kornmarkt waren überlastet und verstopft.

Angemeldet wurde die Veranstaltung von der Gemeinschaft "Islamforum Nürnberg". Der Vorsitzende Peter Spiewok sagte einer Reporterin des BR: "Wir sind noch in der Phase der Euphorie und des Freudentaumels und alles, was in Zukunft kommen wird, ist unklar."

Ein Tag, an den sich die Kinder erinnern sollen

Am Morgen hatten die Imame in mehreren Moscheen den Termin für die Freudenfeier bekannt gegeben. Zahlreiche Menschen auf dem Kornmarkt haben die Flagge der Syrischen Republik dabei, die erstmals 1932 verwendet worden war, als das Land die Autonomie erhielt. Viele rufen "endlich Freiheit".

Der BR-Reporterin zufolge sind auch viele Familien gekommen, die ihren Kindern zeigen wollen, was für ein wichtiger Tag heute für sie ist. Zwei junge Frauen sagten im Interview, sie wären die ganze Nacht wach geblieben und könnten es immer noch nicht glauben, dass das Regime gestürzt wurde. Laut Polizei verläuft die Veranstaltung bisher friedlich und ohne Zwischenfälle, ein Ende ist für 17 Uhr geplant.

Demos in Aschaffenburg, Schweinfurt und Hof

Demonstrationen gab es auch in Unterfranken: In Aschaffenburg und Schweinfurt sind nach dem Sturz des syrischen Machthabers Assad mehr als 1.300 Menschen zu spontanen Demonstrationen zusammengekommen. Die Veranstaltungen verliefen friedlich.

Unter dem Motto "Freiheit für Syrien" zogen in Aschaffenburg nach Polizeiangaben bis zu 850 Teilnehmende durch die Innenstadt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, aber keinen weiteren Zwischenfällen. Auch in Schweinfurt verlief eine Versammlung am Schillerplatz friedlich. Dort waren rund 500 Menschen dem spontanen Aufruf gefolgt. Beide Veranstaltungen waren im Laufe des Sonntags jeweils von einer Privatperson angemeldet worden.

Im oberfränkischen Hof versammelten sich nach Polizeiangaben etwa 300 Assad-Gegner. Viele fuhren anschließend in einem Autokorso durch die Stadt.

Autokorso in Dillingen

In Schwaben waren die Demonstrationen zum Sturz des syrischen Machthabers Assad vergleichsweise bescheiden. Nach Angaben der Polizei hatten sich in Augsburg am Mittag etwa zehn Personen mit syrischen Fahnen getroffen, die einen Zug in Richtung München bestiegen. In Dillingen hat es laut Aussage eines Polizeisprechers einen kleineren Autokorso mit rund 15 bis 20 Personen gegeben.