"War nicht alles umsonst": Putin in Syrien vor "Saigon-Moment"?

Das "Wall Street Journal" (WSJ) fühlt sich angesichts der aktuellen Lage in Syrien an das Ende des Vietnam-Kriegs erinnert und titelte, Putin müsse einen "Saigon-Moment" befürchten. Am 30. April 1975 hatten Truppen des kommunistischen Nordvietnam die südvietnamesische Hauptstadt Saigon, heute Ho-Chi-Minh-Stadt, eingenommen. Das Bild von einem Hubschrauber, der einen Tag zuvor auf dem Dach eines Apartmenthauses gelandet war, um den stellvertretenden CIA-Chef der Stadt auszufliegen, ging um die Welt und ist als Symbol für eine schmähliche Niederlage der USA bis heute unvergessen.

Putin drohe mit einem möglichen Zusammenbruch des von ihm politisch und militärisch unterstützten Assad-Regimes eine ähnlich blamable Erfahrung, so das WSJ: "Es kratzt an Putins Bemühungen, sich als Wortführer für eine alternative Weltordnung hinzustellen, die die liberalen Demokratien des Westens herausfordert."

Beobachter: "Es ist nun mal passiert"

Die beiden russischen Militärkorrespondenten Alexander Karschenko und Sergei Schilow von der propagandistischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti versuchten, ihre tief deprimierten Gesinnungsgenossen aufzumuntern: "Es war nicht alles umsonst. Russland hat Erfahrungen in der Führung militärischer Konflikte gesammelt (egal, was man über die 'syrische Erfahrungen' denkt), hat neue Ausrüstung getestet und ist in die Rolle eines Schiedsrichters der internationalen Beziehungen zurückgekehrt. Syrien erhielt eine Chance auf einen friedlichen Wiederaufbau, die es jedoch nicht wirklich nutzen konnte."

Syrien sei dem Sanktionsdruck, der "traditionellen arabischen Gleichgültigkeit und kleinlichem Egoismus" erlegen, so die Beobachter: "Aber darüber müssen wir nicht weiter reden, es ist nun mal passiert."