Was sich Boris Palmer von AfD-Wählern wünscht

Tübinger OB: "Die Wirtschaft schmiert dermaßen ab.“

Die Migration werde bei der Bundestagswahl nicht das entscheidende Thema sein, prognostizierte Palmer: "Das wird nicht mehr eine Flüchtlingswahl, sondern eine Wirtschaftswahl. Die Wirtschaft schmiert dermaßen ab. Die Deindustrialisierung läuft.“

Widerspruch zu Palmers Einschätzung, welche Themen die Wahl entscheiden, kam von Verkehrswissenschaftler Klaus Bogenberger. "Ich teile das nicht, dass das im Wahlkampf keine Rolle spielt.“ Angesichts des Regimewechsels in Syrien könnte es zu neuen Fluchtbewegungen kommen. "Dann kann das in zwei Monaten direkt vor der Wahl noch mal ein Riesenthema werden“, meinte Bogenberger.

Palmer forderte Agenda 2030 für die deutsche Wirtschaft

Vor dem Hintergrund der angespannten wirtschaftlichen Lage in Deutschland forderte Palmer eine Agenda 2030 für die deutsche Wirtschaft. "Wir brauchen so etwas, was der Schröder damals gemacht hat. Wir müssen den Staat wieder auf Vordermann bringen.“ Als konkrete Maßnahmen nannte Palmer weniger Vorschriften für die Wirtschaft und einen Arbeitsmarkt, auf dem sich Arbeit lohne. In diesem Zusammenhang kritisierte der Tübinger Oberbürgermeister die Höhe des Bürgergelds.

Palmer stellte Wirtschaftskompetenz der Grünen in Frage

Von einer neuen Bundesregierung erhoffte sich Palmer mehr Wirtschaftskompetenz. Die stellte er bei seiner früheren Partei, den Grünen, infrage: "Ehrlicherweise, wenn Sie sich angucken, was die letzten drei Jahre passiert ist, dann würde ich meiner Partei noch nicht zugestehen, dass sie herausragende Wirtschaftsreformen angestoßen hat.“

Trotz seiner Sympathien für einen möglichen Bundeskanzler Merz hoffte Palmer, dass die Grünen weiterhin in der Bundesregierung beteiligt sind, um als Klimaschutzpartei weitermachen zu können. Es dürfe nicht Schluss mit Windkraft, Solarenergie und Heizungsmodernisierung sein. "Das tut auch der Wirtschaft nicht gut, dieses Zick Zack.“