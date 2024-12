08.12.2024, 13:28 Uhr Videobeitrag

> Syrischer Machthaber abgesetzt: Wo ist Assad?

Syrischer Machthaber abgesetzt: Wo ist Assad?

Spekulationen um Baschar al-Assad: Der gestürzte syrische Präsident soll sich Gerüchten zufolge in Moskau, Teheran oder einem arabischen Land befinden. Andere Berichte deuten auf seinen möglichen Tod hin. Was ist an den Gerüchten dran?