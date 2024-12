Islamisten übernehmen Damaskus – Assads Regierungszeit beendet

Die islamistischen Kämpfer von Hajat Tahrir al-Scham (HTS) haben eigenen Angaben zufolge die Kontrolle über die syrische Hauptstadt Damaskus übernommen und damit das Ende der mehr als zwei Jahrzehnte andauernden Herrschaft von Machthaber Baschar al-Assad eingeläutet. Die Regierungszeit Assads ist der staatlichen Armee zufolge beendet. Dies habe das Armee-Kommando den Regierungssoldaten mitgeteilt und diese damit außer Dienst gestellt, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus syrischen Militärkreisen.

Assad habe zuvor Damaskus mit unbekanntem Ziel verlassen, sagten zwei hochrangige Offiziere zu Reuters. Ein syrisches Flugzeug war nach den Daten von Flightradar vom Flughafen in Damaskus zu der Zeit gestartet, als die Einnahme der Hauptstadt durch die Rebellen bekannt wurde.

Aufständische dringen in Präsidentenpalast ein

Inzwischen sind die Aufständischen in Damaskus in den Präsidentenpalast eingedrungen. Augenzeugen berichteten der dpa, die bewaffneten Kämpfer hätten das Palastgelände betreten und "Gott ist groß" gerufen. In sozialen Medien war auf einem Video zu sehen, wie einige bewaffnete Männer an einem Einfahrtstor in die Luft schießen, an dem mutmaßlich das Palastgelände beginnt. Der Jubel unter deutschen HTS-Anhängern ist groß. Ein deutschsprachiger HTS-Kämpfer kommentierte am frühen Samstagabend auf Telegram, dass der Dschihad für jeden jungen Muslim im befreiten Gebiet eine Pflicht sei.

Am 27. November war der Bürgerkrieg in Syrien, der 2011 begonnen hatte, mit der Offensive von HTS plötzlich wieder aufgeflammt. Innerhalb kurzer Zeit übernahmen die Islamisten die Kontrolle über viele Orte, darunter Aleppo und Hama, weitgehend kampflos.