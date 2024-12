Scharlach-Fälle bei Kindern in Bayern: Das sollten Eltern wissen

Eine aktuelle Untersuchung der Krankenkasse DAK (externer Link) zeigt einen drastischen Anstieg von Scharlachfällen in Bayern. 2023 waren viermal so viele Kinder betroffen wie im Jahr zuvor. Etwa 66.300 Kinder im Alter von einem Jahr bis 14 Jahren waren hochgerechnet betroffen – so viele wie seit fünf Jahren nicht mehr. Ob sich der Trend in diesem Jahr fortsetzt, werden zukünftige Auswertungen zeigen, denn Scharlach ist in Bayern nicht meldepflichtig.

Wie wird Scharlach übertragen?

Gerade zwischen Oktober und März trifft Scharlach am häufigsten Kinder, insbesondere im Kindergarten- und Schulalter. Scharlach ist eine Infektionskrankheit, die durch sogenannte A-Streptokokken-Bakterien verursacht und meist via Tröpfcheninfektion – etwa durch Husten, Niesen oder Sprechen – übertragen wird. In seltenen Fällen erfolgt die Ansteckung über kontaminierte Gegenstände wie Spielzeug oder Besteck. Weltweit gehören Infektionen mit Streptokokken der Gruppe A zu den zehn häufigsten Todesursachen bei Kindern und jungen Erwachsenen, schreibt der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte (externer Link).