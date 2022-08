Freizeittipp: Ilzer Haferlfest in Passau findet wieder statt

Das traditionelle Haferlfest in Passau hat besonderen Flair: Veranstaltungsort ist nämlich die Passauer Ilzstadt, wo nahe den Flüssen Ilz und Donau ein Teilstück der B388 zwischen der Ilzbrücke und dem Ortsausgang von Passau gesperrt wird. Hier werden Biergarnituren, Standl und Bühnen für die Musikkapellen aufgebaut. Wichtige Figuren der Feierlichkeiten sind die "Ilzer Perle" und ihre Elfen, Neptun, Gambrinus und Bacchus.

Aus der BR Mediathek: Video-Einblicke in die Zeit der Römer

Lockerer Start mit Musikern aus der Region

Das Fest startet am Donnerstag mit der Band "Hanglage" und der Möglichkeit für Musiker aus der Region, sich spontan auf der Bühne zu präsentieren. Die offizielle Eröffnung mit Blasmusik erfolgt am Tag darauf mit dem traditionellen Schiffseinzug der Ilzer Perle in Begleitung von Oberbürgermeister und Schirmherr Dupper (SPD).

Sautrogrennen und Fischerstechen am Samtsag

Besonders lustig geht es bei den legendären Wasserspielen am Samstag ab 17.30 Uhr zu: Sautrogrennen und das Fischerstechen. Spätabends um 22 Uhr begleiten Fackelschwimmer den Lichtkorso auf dem Wasser mit der Ilzer Perle. Danach gibt es eine Lichtershow. Festgottesdienst und Festzug finden am Sonntag ab 9.30 Uhr statt.

Das Ilzer Haferlfest hat eine lange Tradition. Es wurde 1887 unter dem ursprünglichen Namen "Hafenfest" ins Leben gerufen.