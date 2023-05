Freibäder in Niederbayern und der Oberpfalz öffnen

Planschen und Bahnen ziehen unter freiem Himmel. Das ist ab diesem Wochenende in immer mehr Freibädern in Niederbayern und der Oberpfalz möglich.

Trotz des aktuell noch unbeständigen Wetters eröffnen allein in Regensburg zwei Freibäder: das Wöhrdbad sowie der Außenbereich des Westbads. Los geht es am Samstagmorgen ab 9 Uhr.

Hoffnung auf warmen Sommer

Zur gleichen Zeit heißt auch das Schwandorfer Erlebnisbad wieder seine ersten Gäste willkommen. Der Schwandorfer Bäderleiter Michael Maget und Oberbürgermeister Andreas Feller hoffen auf einen "schönen Freibadsommer", wie sie in einer Pressemitteilung mitteilten. Bereits geöffnet ist seit dem 1. Mai das Freibad Perschen bei Nabburg sowie seit dem 15. April - und damit so früh wie noch nie - das Waldbad in Sulzbach-Rosenberg.

Freibad lockt mit warmen Wassertemperaturen

Trotz der anfänglich kühlen Temperaturen von knapp fünf Grad sei das Angebot gut angenommen worden, sagte eine Waldbad-Verantwortliche dem BR. Ein Grund: die angenehme Wassertemperatur. Das Wasser im Schwimmerbecken hat 26 Grad, im Erlebnisbecken werden sogar 29 Grad erreicht. Die Gäste sollen trotz der Energiekrise nicht frieren, hatte sich die Stadt vorgenommen.

Nicht alle haben schon offen

Viele Freibäder warten aber noch mit der Eröffnung. In Landshut, Passau, Waldsassen und Furth im Wald geht es erst Mitte Mai los. In Viechtach, Friedenfels und in Straubing muss man sich noch bis zum 27. Mai gedulden, in Bodenmais sogar bis Anfang Juni. Viele Bäder haben wegen der gestiegenen Energiekosten die Eintrittspreise in diesem Jahr erhöht.