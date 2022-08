Sexuelle Belästigung einer Zwölfjährigen in Schwimmbad Ergomar

Die Polizei in Landshut ermittelt nach einer sexuellen Belästigung im Freizeitbad Ergomar in Ergolding gegen einen unbekannten Mann. Der Vorfall hatte sich bereits am Sonntag ereignet und wurde jetzt angezeigt.

Mann berührte Opfer am Gesäß

Ein zwölfjähriges Mädchen lag zusammen mit zwei Freundinnen auf einer Unterwasserliege im Becken, so die Polizei. Der Unbekannte legte sich laut Ermittlungen neben das junge Mädchen und berührte sie an der Hand. Weil das Mädchen Angst bekam, schwamm es davon. Als sich die Zwölfjährige kurze Zeit später wieder an die gleiche Stelle legte, kam der Mann erneut, berührte sie am Rücken und dann am Gesäß.

Tat blieb unbeobachtet

Dies alles geschah den Angaben zufolge unter Wasser, sodass auch die Freundinnen der Geschädigten die Tat nicht wahrnehmen konnten. Erst am nächsten Tag konnte das Mädchen über den Vorfall sprechen. Sie hatte Angst, der Mann könne ihr etwas antun, wenn sie darüber spricht.

Polizei sucht den Täter – und weitere mögliche Opfer

Nach den Beschreibungen ist der Mann etwa 1,80 Meter groß, sportlich, schlank, etwa 25 Jahre und hat dunkelbraune/schwarze Haare nach hinten gelegt mit kurzem Oberlippen- und Kinnbart. Er trug eine Badehose mit einem Basketball-Motiv und sprach den Angaben zufolge eine ausländische Sprache. Die Polizei in Landshut bittet jetzt um Hinweise zu dem Vorfall und fragt, ob der Gesuchte möglicherweise bereits in ähnlicher Weise aufgefallen ist, es aber nicht zur Anzeige gebracht wurde.