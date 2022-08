Beckenrand statt Büro: Stadtmitarbeiter helfen im Freibad aus

Am Beckenrand des Mindelheimer Freibads sind künftig unter anderem der Stadtkämmerer und der Hauptamtsleiter anzutreffen. Sie tauschen ihren Bürojob in der Amtsstube zeitweise ein - und zwar gegen den Job der Rettungsschwimmer. Denn davon gibt es in Mindelheim so wenige, dass das frisch renovierte Freibad mitten im Juli eine Woche lang schließen musste. Weil fast alle Bademeister wegen Krankheit ausfielen, konnte die Aufsichtspflicht nicht sichergestellt werden. Daraufhin hatten sich die Mitarbeiter der Stadt etwas überlegt - und eine mobile Reserve gegründet, die hochkarätig besetzt ist.

Intensive Prüfungen auf dem Weg zum Rettungsschwimmer

Dafür ließen sich jetzt vier Männer aus der Stadtverwaltung von der Wasserwacht Mindelheim zu Rettungsschwimmern ausbilden. Per Rundmail im Rathaus wurde abgefragt, wer sich zum Rettungsschwimmer ausbilden lassen möchte. Diese Ausbildung umfasste insgesamt zwölf Unterrichtseinheiten von jeweils 45 Minuten. Die angehenden Rettungsschwimmer mussten dazu sechs Teil- und eine Abschlussprüfung bestehen. Auch die schwierige Aufgabe - mit Kleidung ins Wasser springen und eine Person 50 Meter durch das Becken ziehen – haben alle bestanden.

Vom Schreibtisch an den Beckenrand

Drei Rathausmitarbeiter und der Sohn einer Mitarbeiterin haben jetzt das Deutsche Rettungsschwimmerabzeichen in Silber. Für Stadtkämmerer Wolfgang Heimpel, Hauptamtsleiter Michael Schindler, Andreas Hohenleitner aus der Personalabteilung und Leon Graf ist neben dem Schreibtisch ab sofort auch der Beckenrand im Freibad Mindelheim ihr Arbeitsplatz.