Frau überfahren und liegen gelassen: Tatverdächtige festgenommen

In der Nacht auf Karsamstag ist eine 23 Jahre alte Fußgängerin im Schiltberger Ortsteil Allenberg laut Polizei von einem Auto erfasst worden und ums Leben gekommen. Nach umfangreichen Ermittlungen haben die Beamten nun die Tatverdächtigen identifiziert und festgenommen. Es handelt sich nach Polizeiangaben um zwei Brüder im Alter von 28 und 29 Jahren aus dem Landkreis Freising.

Tatverdächtige stellen sich der Polizei

Die Männer hatten sich am 20. April noch vor ihrer Festnahme bei einer Polizeidienststelle in Baden-Württemberg gestellt. Sie sind jetzt in Untersuchungshaft. Gegen den 29-jährigen Fahrer liegt ein Haftbefehl wegen fahrlässiger Tötung und Fahrerflucht vor, gegen seinen 28-jährigen Beifahrer wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Tatverdächtige haben noch nach Unfallopfer geschaut

Nach aktuellem Ermittlungsstand waren die Brüder mit einem 1er BMW auf der Kreisstraße von Allenberg in Richtung Schiltberg unterwegs. Auf Höhe Höfarten fuhr das Auto dann die 23-jährige Fußgängerin an, sie war zum Unfallzeitpunkt laut Polizei mitten auf der Straße. Wegen der Wucht des Aufpralls war die Frau sofort tot. Fahrer und Beifahrer sollen zwar ausgestiegen sein und nach dem Unfallopfer geschaut haben, dann aber weitergefahren sein, als sie die Frau tot vorfanden. Wie schnell das Auto unterwegs war und wie gut die Frau auf der Straße erkennbar gewesen war, das soll ein Gutachter herausfinden.