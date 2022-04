Minister verlassen G20-Treffen wegen Russland - Lindner bleibt

Lindner beteiligte sich nicht an Boykott

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) verließ den Saal während der Aktion seiner Kollegen nicht. Aus informierten Kreisen verlautete aber, er habe den russischen Ausführungen "entschieden widersprochen". Lindner hatte zuvor gesagt: "Wir werden Russland keine Bühne bieten, um Propaganda und Lügen zu verbreiten. Solchen Einlassungen russischer Vertreter muss entgegengetreten werden."

Eine Reihe von Staaten hatte gefordert, dass Russland von G20-Treffen ausgeschlossen wird. Indonesien, das derzeit die G20-Präsidentschaft innehat, hatte dies aber abgelehnt und das mit Unparteilichkeit begründet.

Lindner nach G20-Treffen positiv auf Corona getestet

Eigentlich hätte Lindner am Donnerstag noch weitere Termine in der US-Hauptstadt gehabt. Der Bundesfinanzminister wurde jedoch am Mittwochabend (Ortszeit), nach dem Treffen der G20-Gruppe sowie anschließenden Beratungen der G7-Gruppe der führenden Industrienationen, positiv auf das Coronavirus getestet. Der FDP-Vorsitzende bestätigte die Infektion auf Twitter. "Dank dreier Impfungen nur leichte und wieder abklingende Erkältungssymptome", schrieb er.

Lindner hatte am Mittwoch an zahlreichen Veranstaltungen der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) teilgenommen. Mitarbeiter des Bundesfinanzministeriums sagten, Lindner sei regelmäßig vor und während der IWF-Tagung negativ getestet worden, nun aber in einem Schnelltest positiv.