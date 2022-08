Unfall mit 2,5 Promille und Kindern auf dem Rücksitz

Ohne Führerschein, dafür mit 2,5 Promille hat sich eine Mutter bei Osterhofen im Landkreis Deggendorf ans Steuer gesetzt und einen Unfall gebaut. Mit im Auto waren ihre Kinder. Auch in Unterfranken passierte am Samstag ein ganz ähnlicher Vorfall.

Niederbayern: Frau wollte falschen Namen angeben

In Niederbayern war die 33-jährige Frau aus Osterhofen am Samstagnachmittag zwischen Obergessenbach und Holzhäuser von der Fahrbahn abgekommen. Grund war laut Polizei überhöhte Geschwindigkeit. Weder ihr, noch ihrer sechs- und zwölfjährigen Tochter auf der Rückbank ist etwas passiert.

Bei der zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeistreife versuchte die Frau noch, falsche Personalien anzugeben. Der Schwindel flog allerdings schnell auf, da sich der Ausweis der Osterhofenerin im Auto befand.

Ein Alkotest ergab einen Promillewert von 2,5. Außerdem stellte sich heraus, dass die Frau keinen Führerschein besaß. Sie hatte ihn bereits zuvor wegen Trunkenheit im Verkehr abgeben müssen. Die 33-Jährige erhält nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. An dem Auto entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro.

Unterfranken: Fahrerin mit 3,2 Promille unterwegs

In Unterfranken wurde am Samstag ein betrunkenes Ehepaar samt Kleinkind auf dem Rücksitz von der Polizei gestoppt. Ein Alkotest bei der 41 Jahre alten Frau am Steuer zeigte 3,2 Promille an, wie die Polizei mitteilte. Auch der Mann auf dem Beifahrersitz war betrunken.

Die Frau aus Volkach im Landkreis Kitzingen hatte den Angaben nach ihren Mann von der Arbeit abgeholt und danach noch an der Tankstelle Alkoholnachschub gekauft. "Fassungslos" seien die Beamten gewesen, weil das dreijährige Kind auf dem Rücksitz saß. Die Frau musste ihren Führerschein abgeben und erhielt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Zudem informierte die Polizei das Jugendamt.