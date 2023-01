Forschung zu Ufos in Bayern: Naturphänomene oder doch Aliens?

Autor: "Deutschland auf dem Ufo-Auge blind"

Auch die NASA hat nun eine Studie über UAP angekündigt. Deutschland dagegen ist ein weißer Fleck auf der Karte jener Länder, die offiziell Ufos untersucht haben, sagt der Journalist Andreas Müller. Er ist der Frage in seinem Buch "Deutschlands Ufo-Akten" nachgegangen und sagt, er verstehe "gar nicht, warum man sich da ohne Grund in so eine Außenseiterposition begibt".

Zwar haben laut Müller auch staatliche Stellen immer mal wieder in der Vergangenheit mit Ufo-Sichtungen zu tun gehabt. Doch es gibt keine Behörde, die offiziell gezielt Ufos oder UAP untersucht. "Auf dem Ufo-Auge sind wir immer noch ein bisschen blind", sagt Müller.

Würzburger Professor fasziniert von Ufos

An der Uni Würzburg forscht ein Mann, der deswegen ziemlich besorgt ist. Hakan Kayal ist Professor für Raumfahrttechnik. "Es bereitet mir manchmal schlaflose Nächte. Denn die Berichte über die Phänomene, von denen man hört, sind doch sehr faszinierend, manchmal sogar beängstigend", erzählt er im BR-Interview. "Daher würde ich schrecklich gerne wissen, was es ist."

Auf einem Schrank in seinem Büro steht ein Miniaturmodell eines Raumschiffs aus der Star-Trek-Serie. Kayal sagt, sein Institut sei deutschlandweit das einzige, an dem offiziell an einer Universität zu unbekannten Himmelsphänomenen geforscht wird. Der größte Anteil davon seien entfernte Lichter, meistens weiß, sie könnten aber auch bunt sein. "Die Merkwürdigkeit liegt daran, dass sie manchmal sehr ungewöhnliche, zackige Flugprofile aufweisen. Sie können fast um 90 Grad um die Ecke fliegen, plötzlich stoppen oder quasi aus dem Stand heraus extrem beschleunigen", sagt er.

Unerklärbare Phänomene: Viele Theorien - keine Beweise

Kayal erzählt, es gebe Berichte von Erscheinungen, die Medien überschreiten, also durch Wasser, Luft und Weltraum fliegen. Manche Phänomene würden sich auch scheinbar intelligent verhalten, sich etwa mit Piloten ein Katz-und-Maus-Spiel liefern. Doch vieles beruhe auf Anekdoten und subjektiven Erfahrungsberichten. Bislang gebe es kaum systematische Daten zu UAP.

Das will der Wissenschaftler aus Würzburg ändern. "Es könnte sein, dass ein großer Teil dieser Phänomene auf militärische Aktivitäten zurückzuführen ist, wie geheime Drohnen." Auch neue Naturphänomene könnten dahinter stecken. Auch die Vermutung, dass außerirdische Intelligenzen etwas damit zu tun haben, dürfe man nicht per se ausschließen. Für keinen dieser Erklärungsansätze gebe es Beweise, weshalb daran geforscht werden sollte, so Kayal.

Beobachtungsstationen auf der Würzburger Universität

Für den Professor sind UAP zwar nur ein Forschungsbereich neben anderen, er und seine Mitarbeiter bauen ansonsten vor allem Satelliten. Er will diese Forschung jedoch ausbauen, auch wenn ihm bislang die nötigen Gelder fehlen. Doch Hakan Kayal hat einen Plan: Er möchte Beobachtungsstationen mit mehreren Kameras aufbauen, die gleichzeitig, aber aus unterschiedlichen Perspektiven, den Himmel absuchen. Eine Computersoftware soll automatisch Vögel, Flugzeuge und andere bekannte Objekte herausfiltern. Übrig bleiben dann UAP.

Auf dem Dach der Universität bauen er und sein Team Teststationen auf "mit dem Ziel, sie später zu replizieren und woanders aufzubauen", wo man mit interessanteren Daten rechnen könne. In Norwegen zum Beispiel, sagt Kayal. Da soll es an einigen Orten besonders viele UAP zu sehen geben. In Würzburg hätte er noch keines entdeckt. Dabei habe er schon 2008 mit einer ersten Kamera nach Ufos gesucht, wie er erzählt. Nur hätte er es damals nicht so genannt: "Ich wollte nicht direkt Ufo sagen. Wegen der Stigmatisierung hätte es sich vielleicht doch unvorteilhaft ausgewirkt auf die Arbeit und mögliche Anträge."

"Potenziell von größter Bedeutung für die gesamte Menschheit"

Hakan Kayal ist davon überzeugt, dass die Ursachen der beobachteten Anomalien potenziell von größter Bedeutung für die gesamte Menschheit sein könnten. Momentan ist er damit in der deutschen Forschungslandschaft ziemlich alleine. Doch wer weiß, die Wissenschaftsgeschichte ist schließlich voll von Pionieren, deren Forschung zunächst nicht ernstgenommen wurde.