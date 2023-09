Förderung in Gefahr: Wird Leben auf dem Land bald unattraktiver?

Gemeinde haben kein Geld für Dorferneuerung

20 Kilometer von Gutenstetten entfernt liegt Neuhof an der Zenn. Hier wird aktuell die neue Bogenschießabteilung des Schützenvereins aufgebaut. Davor war das kleine Forscherhäuschen in einem einst verwilderten Garten in Gemeindeeigentum dran. Jetzt gibt es hier ein Klassenzimmer unter freiem Himmel und Platz für Aktionen oder Feste wie die Waldweihnacht.

Möglich ist beides durch ein anderes Förderprogramm aus Bundesgeldern, nämlich dem "Regionalbudget". Hier werden bis zu 80 Prozent der Kosten für kleine Projekte in kurzer Zeit und unbürokratisch gefördert. Zumindest war das bisher so. Claudia Wust, Erste Bürgermeisterin von Neuhof an der Zenn, macht klar: Ohne Fördermittel werde es keine Dorfverschönerungsprojekte wie diese in dem kleinen Ort geben.

"Das sind keine Pflichtaufgaben, wie eine Straße sanieren und Krippenplätze schaffen." Claudia Wust, Erste Bürgermeisterin Neuhof an der Zenn

Für Projekte der Dorferneuerung hätte die Gemeinde einfach keine finanziellen Mittel. Das sei schade. Wust hat, wie auch die anderen Beteiligten Angst, dass somit das Leben auf dem Land langfristig unattraktiver wird. Mit einem Schreiben wandten sich die Kommunalen Allianzen und das Amt für Ländliche Entwicklung an die Bundestagsabgeordneten der Region.