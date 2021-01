26.01.2021, 20:56 Uhr

Flutpolder: Nächste Planungsrunde - Widerstand bei Anrainern

Die Planungen für den Flutpolder Großmehring, im Landkreis Pfaffenhofen, gehen in die nächste Runde. Die Regierung von Oberbayern hat am Montag das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. Doch in den Anrainergemeinden regt sich bereits Widerstand.