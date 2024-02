Fitnesscoach mit Herz im Seniorenheim

Marco del Popolo ist in der Fitnessszene Erlangens kein Unbekannter. Seit Jahren gibt er Personaltraining, hetzt sportlich Ehrgeizige beim Treppentraining die Hügel rauf und runter, motiviert, fordert, schwitzt mit. Dass der 28-Jährige seit drei Jahren auch im Seniorenheim für ordentlich Ausdauer sorgt, wissen wohl die wenigsten seiner Kursteilnehmenden. Dabei seien gerade die älteren Menschen so ein dankbares Publikum, dass er sie richtig gerne habe, sagt der Fitnesscoach.

Konzertsaal wird zum Gym

Immer dienstags und donnerstags besucht del Popolo das Erlanger Wohnstift am Rathsberg. Dabei wird er von seinen Schützlingen stets freudig erwartet und begrüßt. Die Seniorinnen und Senioren haben sich in saloppe Schale geworfen. Neonfarbene, atmungsaktive Poloshirts blitzen neben einfarbigen Ganzkörperanzügen auf. Rund 30 Minuten dauert der Kurs. Der mit dreihundert Sitzplätzen ausgestattete Konzertsaal des Wohnstifts wird zum Gym umfunktioniert.

Aktiv mit über 80

Fast alle Teilnehmenden sind über 80 Jahre alt. Wer will, kann Pause machen. Kaum einer möchte das. Armkreisen, die Finger zu den Zehenspitzen, Laufen auf der Stelle, jeder macht so gut mit, wie er eben kann. Marco motiviert mit einer Prise Humor und scheut keinen frechen Witz. Das kommt gut an bei den Sportlerinnen und Sportlern. "Er ist so ein netter Kerl und passt sich perfekt an uns an", schwärmt Teilnehmerin Gunda Rosenzweig.

Auch Ingrid Bälz ist regelmäßig bei den Kursen mit dabei. Frisch geschnittener Bubikopf, dezenter Ohrschmuck, schwarzlila Sportshirt. Ihre 92 Jahre sieht man der ehemaligen Modeschneiderin nicht an. Sie hat ein wenig Probleme beim Gehen, Hörgerät oder Brille braucht sie aber nicht. Die Sporteinheit mit Marco sei eine Bereicherung und bringe die müden Knochen in Schwung, strahlt sie.

Mehr als nur Sport

Aus der sportlichen Begegnung ist inzwischen eine Art Freundschaft entstanden. Der 28-jährige Marco und die 92 Jahre alte Ingrid haben unter anderem schon gemeinsam einen Ausflug nach Berlin unternommen. Beide lieben Pflanzen. Im Lieblingsblumenladen in der Erlanger Altstadt sind die beiden Stammkunden. Bälz spricht von einer zwischenmenschlichen Win-Win-Situation. Erst hätte man sich ein wenig beschnuppert, dann festgestellt, das passe. Man sei auf einer Wellenlänge, ergänze sich gegenseitig.

Rundumpaket im Wohnstift

Die Sportkurse gehören im Wohnstift Rathsberg quasi zum Rundumpaket. Seniorinnen und Senioren, die hier unter anderem im betreuten Wohnen leben, bekommen eine Art Stadt in der Stadt. Friseur, Kraftraum, Kino- und Konzertabende, Essen mit Bedienung im Speisesaal: Wer es sich leisten kann, hat hier alles vor Ort, inklusive frisch kochender Großküche und eben Coach Marco. Es sei auch im Sinne des Wohnstifts, die Einwohner aktiv zu halten, sagte der Leiter der Einrichtung, Jochen Misof.

In vier Tagen ist der nächste Kurs mit Marco del Popolo in der Seniorenresidenz. Ingrid Bälz und viele andere haben ihr Kommen bereits versichert. Sie wollen sich dann sportlich wieder richtig ins Zeug legen. Ein Fitnesscoach mit Herz ist wohl einfach die beste Motivation.