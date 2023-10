Fitnesscoach mit 80 Jahren: Das Leben des Willy Frankl

Willy war seiner Zeit voraus

1960 eröffnete er in Garmisch-Partenkirchen das erste Sportstudio. Weil Willy damals noch nicht einmal volljährig war, beteiligte sich sein Bruder. Unvergessen die Zeit, als die beiden mit selbstgebauten Geräten ein erstes Fitnessangebot für jedermann machten. Jedoch reichten die 50 Mitglieder, die sie damals hatten, nicht einmal für die Raummiete und so nahm der Traum von Willy erst einmal ein jähes Ende.

Da mit Fitness kein Geld zu verdienen war, machte er eine Ausbildung zum Kellner und war in der ganzen Welt unterwegs. Nach gut 20 Jahren trieb es ihn wieder zurück in die Heimat nach Murnau. Inzwischen gab es dort bereits ein Fitnessstudio, in dem auch er wieder trainierte. Doch irgendwann stand er vor verschlossenen Türen. Willy überlegte nicht lange und übernahm das Fitnessstudio.

Seine Leidenschaft wurde zum Beruf

In den 80er- und 90er-Jahren nahm der Fitnessboom so richtig Fahrt auf. Und Willy Frankl ritt die Welle. Er investierte in moderne Geräte, bot Fitness und Workout-Kurse an. Die Mitgliederzahlen stiegen von Jahr zu Jahr und – klar – der Bodybuilder war ein gefragter Mann. Mittlerweile hat sein Sohn das Fitnessstudio übernommen, doch Willy lebt noch immer seinen Traum.

Im September ist er 80 Jahre geworden und die "Masterclass", ein Ganzkörper-Workout-Kurs mit Geräten, gibt er noch immer. Eineinhalb Stunden powert er die Teilnehmenden aus. Jede Muskelpartie wird trainiert und allen steht der Schweiß nach dem Kurs auf der Stirn, nur Willy merkt man nicht viel an. Für einige ist er das große Vorbild.