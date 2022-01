Firmengeschichte: 120 Jahre Kaufhaus Zöls in Fürstenzell

120 Jahre wird das Kaufhaus Zöls in Fürstenzell im Landkreis Passau heuer alt. Das Familienunternehmen verfolgt über die Jahrzehnte hinweg eine Strategie. Das Sortiment anpassen, "alte Zöpfe" abschneiden und auch mal etwas Neues wagen.

"Ein vogelwilder Mix"

Martin Zöls ist der Chef des Kaufhauses mit aktuell knapp 50 Mitarbeitenden. Der Warenmix ist ungewöhnlich: Im Erdgeschoss decken sich die Kunden mit Markenkleidung ein, im ersten Stock befindet sich die Sportabteilung inklusive Ski-Werkstatt. Im Untergeschoss hat sich ein Baumarkt mit dem Schwerpunkt Öfen etabliert. Zöls meint: "Klar, das ist erst mal ein vogelwilder Mix. Aber es ist ein Sortiment, das sich hier in der Region etabliert hat".

Vom Kramerladen über Tankstelle zum Modeladen

Im Jahr 1902 hat alles angefangen. Der 49 Jahre alte Martin Zöls deutet auf seinem Tablet auf Fotos aus der Gründungszeit. Sie zeigen ein großes Gebäude mit kleinen Warenständern davor. Ein klassischer Kramerladen mit Lebensmitteln und Sachen des täglichen Bedarfs. Nächstes Bild: eine alte Zapfsäule. "Als in den 1920ern die Automobile kamen, war hier eine Tankstelle, die einige Jahre später wieder verschwunden ist. Auch der Kramerladen hat sich ständig gewandelt."

Veränderungen waren immer ein Thema, erinnert sich Martin Zöls, der die Firma mit seiner Frau Claudia mittlerweile in vierter Generation leitet. Klar habe es auch schwierige Zeiten gegeben. In den 1990er Jahren musste er sich als Juniorchef gegen seinen Vater behaupten und machte aus der Haushaltswarenabteilung einen Modeladen. Schicke Shirts statt Porzellan. "Das waren schon harte Diskussionen. Ich bin froh, dass ich mich damals durchgesetzt habe", so der Geschäftsmann.