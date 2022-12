Feuerwehren im Kreis Passau trainieren jetzt auch digital

Mit Virtual Reality-Brillen können sich Feuerwehrleute im Landkreis Passau künftig digital in brenzlige Situation begeben und ihr Verhalten im Einsatz trainieren. Fünf Sets mit der Einsatzsoftware werden jetzt im Landkreis verteilt. Nach der Stadt Straubing ist der Landkreis Passau die zweite Region in Niederbayern, in der die Feuerwehr zusätzlich auf moderne Übungsszenarien setzt.

Software statt Modellbau

"Früher hatten wir einen großen Tisch mit Modelhäusern, Modelautos und Wattebäuschen, die den Brand darstellen sollten. Das war schwierig, sich die Situation wirklich vorzustellen. Mit dem neuen System können wir es reell darstellen", freut sich Kreisbrandrat Josef Ascher.