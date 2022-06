Geschichte neu entdecken Virtual Reality Projekt "München 72"

Die Olympischen Sommerspiele 1972 in München jähren sich in diesem Jahr zum 50. Mal. Was als fröhliches Sportfest der Nationen begann, wurde überschattet von dem furchtbaren Attentat auf die israelische Nationalmannschaft. Was damals geschah, wird jetzt in einer virtuell begehbaren Dokumentation erfahrbar, die der Bayerische Rundfunk zum Jubiläum der Olympischen Spiele und des Gedenkens an das Olympiaattentat in München veröffentlicht.