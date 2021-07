Feuerwehren aus Aschaffenburg unterstützen im Hochwassergebiet

186 Feuerwehrkräfte aus Stadt und Landkreis Aschaffenburg haben sich heute Morgen mit 50 Fahrzeugen auf den Weg gemacht. Ihr Ziel: Das Katastrophengebiet im Landkreis Ahrweiler. Dort sollen sie die Einsatzkräfte unterstützen. Das Rheinland-Pfälzische Innenministerium hatte sich zuvor mit einem Hilfeersuchen an das Bayerische Innenministerium gewandt.

Vorbereitungen am Vorabend

Über die Regierung von Unterfranken wurde das Kontingent am Montagabend angefordert, berichtet Kreisbrandmeister Thomas Rollmann. Sofort habe man mit den Vorbereitungen des Einsatzes begonnen. Gegen 23 Uhr seien die Vorplanungen abgeschlossen und alle Geräte und Materialien verladen gewesen.

Sammelstelle Nürburgring

Um 6.30 Uhr machten sich die Feuerwehrleute heute auf den Weg an Nürburgring. Dort ist die Sammelstelle für Helfer und Helferinnen, die aus Aschaffenburg in die Region fahren. Von dort aus werden die Helfer in die eigentlichen Einsatzgebiete entsendet. Das Feuerwehrkontingent sei vollkommen autark, kann sich also selbst versorgen und gut auf Katastrophenfälle vorbereitet.