Feuer in Nürnberger Müllverbrennung: Abfuhr verzögert sich

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist in der Nürnberger Müllverbrennungsanlage im Stadtteil Schweinau aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Wie die Nürnberger Berufsfeuerwehr mitteilt, war gegen Mitternacht das Müllgut im Bunker der Anlage in Brand geraten. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an.

Feuerwehr stellt keine Schadstoffe in der Luft fest

Anwohner waren durch das Feuer in der Müllverbrennung nicht gefährdet. Laut Feuerwehr sind keine Schadstoffe ausgetreten. Die Einsatzkräfte dichteten den Bunker der Müllverbrennungsanlage ab und verfüllten den Raum mit Löschschaum. Gleichzeitig trugen die Mitarbeiter der Anlage das Brandgut ab. Das Feuer ist zwar inzwischen gelöscht, eine Brandwache beobachtet aber dennoch, ob Glutnester erneut aufflammen.

Nürnberger Müllabfuhr kann heute keinen Müll anliefern

Die Nürnberger Müllverbrennungsanlage ist wieder in Betrieb. Allerdings kann heute kein Müll angeliefert werden. Bei der Müllabfuhr in Nürnberg wird es daher in den kommenden Tagen zu Verzögerungen kommen.