Festwochen: Niederbayern feiert 75 Jahre Bayerischer Rundfunk

Sieben Jubiläumswochen in sieben Regierungsbezirken - so feiert der BR seinen 75. Geburtstag. Den Auftakt machte Unterfranken, jetzt in der Woche vom 12. bis 20. Mai darf Niederbayern zeigen, was es zu bieten hat. Verteilt von April bis September steht jeweils ein anderer Regierungsbezirk im Fokus.

Mit Veranstaltungen und Sonderformaten bringt der BR dabei Menschen aller Generationen zusammen, präsentiert Programm zum Anfassen und lädt vor Ort zum Dialog ein.

Kabarett-Shootingstar Teresa Reichl ist Niederbayern-Patin

Jung, lustig, niederbayerisch: Wer könnte ihre Heimat besser repräsentieren als die Kabarett-Newcomerin Teresa Reichl? Aufgewachsen in Simbach bei Landau an der Isar ist sie vertraut mit den Besonderheiten und Lebenserfahrungen der Menschen in Niederbayern und hat sie in ihren Bühnenprogrammen verarbeitet. Seit 2015 steht sie auf den Bühnen im Freistaat.

Darüber hinaus engagiert sie sich noch in der Kinder- und Jugendarbeit: In ihrem Heimatort Landau an der Isar veranstaltet sie seit 2016 jährlich im Rahmen der Jugendkulturtage einen Workshop am Gymnasium und einen U20 Slam. Derzeit tourt sie mit ihrem ersten Soloprogramm "Obacht, I kann wos!", dem jüngeren Publikum ist Teresa Reichl vor allem durch ihre Videos auf TikTok, Youtube und Instagram ein Begriff und begeistert damit schon Zehntausende Follower. In der Niederbayern-Jubiläumswoche wird sie als Patin am Mittwoch, 15. Mai live im Abendschau-Studio zu Besuch sein und am Donnerstag, 16. Mai auf der BAYERN 3 Comedy Stage im Programm zu hören sein.