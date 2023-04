Osternacht-Feiern in Regensburg und Passau: "Hoffnung für alle"

In der Osternacht vom vergangenen Samstag auf Sonntag hat Bischof Rudolf Voderholzer mit den Gläubigen im vollbesetzten Regensburger Dom St. Peter die Auferstehung Jesu Christi gefeiert. Der Bischof beschrieb die Feier mit den Worten: "Ostern ist Hoffnung für alle."

Das Heilswirken Gottes in der Geschichte

Der Bischof hatte zunächst das Osterfeuer auf der Südseite des Hohen Doms gesegnet und damit die Auferstehungsfeier eingeleitet. Es folgte die Prozession mit der entzündeten Osterkerze in den noch dunklen Dom hinein. Die ausgewählten Lesungen aus dem Alten Testament und dem Neuen Testament zeigten das Heilswirken Gottes in den verschiedenen Zusammenhängen der Geschichte an.

Totes Mädchen von Wunsiedel in Fürbitten mit aufgenommen

Eigens wurde in den Fürbitten des Mädchens und seiner Eltern gedacht, das vor wenigen Tagen in Wunsiedel ums Leben gekommen ist. Die Domspatzen unter der Leitung von Domkapellmeister Christian Heiß gestalteten den zentralen Gottesdienst im Kirchenjahr wieder auf hohem musikalischem Niveau. Domorganist Franz Josef Stoiber trug zum musikalischen Gelingen an der Domorgel maßgeblich bei. Dafür sowie insbesondere für das Nachspiel "Christ ist erstanden" (Improvisation) erhielt er viel Applaus.

Viele Gläubige hatten Körbe mit Osterspeisen und -getränken mitgebracht, die sie am Fuße des Altarraums platzierten, wo Bischof Voderholzer diese Osterspeisen und die Ostergetränke, auch die im Volk, segnete.

Blumen, Wasser, Musik und Herz

Seine Predigt eröffnete Bischof Voderholzer mit dem Hinweis, wie vielfältig die Liturgie und überhaupt die Kirche in ihrem Ausdruck bemüht sei, das Geheimnis der Auferstehung und die Freude darüber zur Geltung zu bringen. Dies beginne mit der Farbenpracht der Blumen, die für das neu aufblühende Leben stünden. Es setze sich fort mit dem Wasser -"wo Wasser ist, ist Leben, und wo das Wasser der Taufe ist, ist das ewige Leben" - und reiche bis zu der Musik im "neuen Lied unseres Oster-Jubels". Vor allem sei das "größte Symbol" das freudige Herz!

Im Verlauf der Ostermesse wurden eine Frau getauft und ein Mann gefirmt. Beide empfingen erstmals die heilige Kommunion. Der Bischof dankte ihnen mit den Worten: "Für uns alle sind Sie eine Stärkung und Ermutigung im Osterglauben.“