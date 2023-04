Artikel mit Video-Inhalten

> BR24 Retro: Ostermarsch in Neu-Ulm 1983

BR24 Retro: Ostermarsch in Neu-Ulm 1983

1983 erreicht das Wettrüsten zwischen den USA und der Sowjetunion einen Höhepunkt. An Ostern demonstrieren deshalb Millionen von Menschen in Deutschland für Frieden. Eine große Demonstration findet auch vor der US-Kaserne Wiley in Neu-Ulm statt.