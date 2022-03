Faschingsspaß seit Generationen: Die Kaufbeurer Bimmelbahn

Paul und Jonas sitzen in der letzten Reihe an einem der offenen Fenster. Sie wissen, worauf's beim Bimmelbahnfahren ankommt: "Nicht vorbeugen, weil man dann rausfallen kann", sagt Paul. Und das Wichtigste für Jonas ist: "Rausgucken und winken!" Den meisten Passanten zaubert die Bimmelbahn ein Lächeln ins Gesicht. Fußgänger, Autofahrer, Radler – viele winken zurück. Und am Pausenhof der Schrader-Grundschule wird das Bähnle im Vorbeifahren sogar mit "Bimmelbahn! Bimmelbahn!"-Sprechchören empfangen.

Faschingsspaß seit über 70 Jahren

Seit 1950 zuckelt der Faschingsexpress jedes Jahr durch Kaufbeuren. Nadja Siegel kennt die Bimmelbahn wie die meisten Kaufbeurer seit klein auf. Mit goldenem Krönchen, schwarzem Schaffner-Mantel, rotem Schal und bunten Faschingsexpress-Ansteckern ist sie schon seit 25 Jahren als Schaffnerin im Einsatz – in dritter Generation: "Mein Opa hat die Bimmelbahn gegründet, mein Papa hat das weitergeführt und jetzt ich", erzählt die 38-Jährige. "Inzwischen fahren auch meine Kinder mit der Bimmelbahn. Und hoffentlich treten sie auch mal in die Fußstapfen."

Ehrenamtliche wollen den Kindern eine Freude machen

25 Vereinsmitglieder kümmern sich ehrenamtlich um die Kaufbeurer Bimmelbahn. Viele nehmen sich extra Urlaub für die Fahrten mit dem Faschingsexpress. Und wie Nadja Siegel hoffen sie alle, dass das auch nach über 70 Jahren noch lang so weitergeht. "Weil ich es schön finde, dass man den Kindern eine Freude machen kann", sagt die Bimmelbahn-Schaffnerin. "Allein wie sie schreien, wie sie lachen – man schaut in die Kinderaugen und man denkt sich: 'OK. Das war alles richtig, wie wir es gemacht haben.'" Und für die Kinder vom Matthias-Lauber-Kinderhaus ist sowieso erst mit der Bimmelbahnfahrt so richtig Fasching.