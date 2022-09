Familienforschung: Deutscher Genealogentag in Tapfheim

Ahnenforschung boomt

Der Vorsitzende des Bayerischen Landesvereins für Familienkunde, Manfred Wegele, rechnet mit mehreren hundert Teilnehmern beim Genealogentag. Er selbst ist Tapfheimer und so kam es zu der Ausrichtung der Tagung in seiner schwäbischen Heimat. Im Gespräch mit dem BR berichtet Wegele über ein gestiegenes Interesse an der Ahnenforschung. Die Vereine hätten in den letzten Jahren kontinuierlich ihre Mitgliederzahlen gesteigert.

Zum Radiobeitrag: Vorfahrensuche mit Genanalyse

Online-Recherche in digitalisierten Kirchenbüchern

Ziel sei es immer, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, um zum Beispiel alte Schriften lesen zu können. Denn gerade in den letzten zwei bis drei Jahren seien viele Kirchenbücher digitalisiert worden. Die stünden nun online für die Recherche zur Verfügung – so etwa im Bistum Augsburg.