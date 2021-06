vor etwa einer Stunde Artikel mit Audio-Inhalten

Mann soll in Landau seine Ehefrau getötet haben

In Landau an der Isar soll ein Mann seine Ehefrau getötet haben. Die Frau starb laut Polizei durch Gewalteinwirkung gegen den Oberkörper. Der mutmaßliche Täter musste wegen einer Medikamentenvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden.