Faktenfuchs: Regionen-Unterschiede beeinflussten Hochrechnungen

Ergebnisse aus der Landeshauptstadt kamen spät

Der #Faktenfuchs fragte auch beim zuständigen Münchner Kreisverwaltungsreferat (KVR) nach. Die sogenannten Schnellmeldungen der Ergebnisse der jeweiligen Stimmkreise gingen zwischen 23.13 Uhr und 01.24 Uhr an den Landeswahlleiter.

Auf einer Webseite des Landeswahlleiters kann man nachverfolgen, wann die Ergebnisse welches Stimmkreises eingingen. Die Münchner liegen tatsächlich im hinteren Drittel, während die ersten Stimmkreise schon vor 21 Uhr ihre Ergebnisse lieferten.

Das KVR erklärt in einer Mail an den #Faktenfuchs die lange Zeitspanne zwischen der ersten und der letzten Meldung mit den Zuschnitten der Münchner Stimmkreise: "Die Größe der Stimmkreise und die Anzahl der sich darin befindlichen Urnen- und Briefwahlbezirke differiert sehr stark. Sie ist die Hauptursache dafür, dass die jeweiligen Ergebnisse zu unterschiedlichen Zeitpunkten vorliegen."

Viel Briefwahl in München, weniger AfD-Wähler bei Briefwahl

Laut Infratest dimap liegt die spätere Ergebnisübermittlung in München in erster Linie daran, dass die Stimmbezirke in München überdurchschnittlich groß sind und daher viele Stimmzettel gezählt werden müssen. Hinzu kommen die vielen Briefwähler in München. "Es ist so, dass in der Regel die Briefwahlbezirke sehr viel langsamer ausgezählt werden und dass die Ergebnisse später vorliegen als diejenigen aus den Urnenbezirken", sagt Kunert. "Und unter den Münchner Briefwählern hat die AfD gegenüber 2018 sogar Stimmanteile verloren."

Das KVR erklärt ebenso, in den Briefwahlbezirken seien mehr Stimmen auszuzählen. "Zusätzlich sind die Stimmzettel der Landtags- und Bezirkswahl bei der Wahl per Brief jeweils noch einmal in Kuverts versiegelt, deren Öffnung mit Beginn der Auszählung ab 18 Uhr zusätzlich etwas Zeit in Anspruch nimmt", so das KVR weiter.

In ganz Bayern hatten Ende September laut Landesamt für Statistik knapp 38 Prozent der Wahlberechtigten Briefwahl beantragt, einen endgültigen Anteil gibt es noch nicht. In München gaben 54 Prozent ihre Stimme per Brief ab. Die AfD schneide bei Briefwählern tendenziell schlechter ab, sagt Michael Kunert.

Während AfD-Wähler auch während der Corona-Zeit zur Urne gingen, hätte sich das Verhalten der restlichen Wähler in dieser Phase stärker verändert, sagt Kunert. "Meistens ist es so: Die Leute, die einmal Briefwahl gemacht haben, bleiben auch dabei. Und der Schub durch Corona war eben parteipolitisch keineswegs neutral. AfD-Wähler haben eben nicht den Switch zur Briefwahl hin gemacht." AfD-Politiker haben in der Vergangenheit immer wieder dazu aufgerufen, nicht per Brief zu wählen und irreführende und schon oft widerlegte Zweifel an der Sicherheit der Briefwahl geschürt.