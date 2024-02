Fahrerflucht nach Kollision eines Pkw mit Regionalzug

An einem unbeschrankten Bahnübergang in Wasserburg am Inn im oberbayerischen Landkreis Rosenheim ist am Samstagabend ein Pkw mit einem Regionalzug zusammengestoßen. Laut Polizei wollte der unbekannte Fahrer oder die unbekannte Fahrerin den Bahnübergang im Gemeindeteil Viehhausen kurz nach 21 Uhr überqueren - trotz angezeigten Rotlichts. Ein aus Rosenheim Richtung Mühldorf fahrender Regionalzug stieß mit dem Heck des Pkw zusammen. Der Triebfahrzeugführer und die 28 Insassen des Regionalzugs blieben unverletzt.

Polizei sucht Unfallverursacher

Das beschädigte Auto, vermutlich ein silberfarbener Kombi, war aber noch fahrtüchtig, und die Person am Steuer flüchtete. Nach Angaben eines Polizeisprechers konnten an der Unfallstelle abgesplitterte Kleinteile des beschädigten Pkw gesichert werden. Der Fahrer oder die Fahrerin des Unfallfluchtautos konnte noch nicht ermittelt werden. Die Bahnstrecke war wegen des Einsatzes eineinhalb Stunden gesperrt.

Immer wieder Unfälle an derselben Stelle

An dem unbeschrankten Bahnübergang in Wasserburg am Inn kam es in den letzten Jahren wiederholt zu schweren, teils tödlichen Unfällen. Im Juli 2013 verlor eine 20-jährige Autofahrerin bei einer Kollision mit einem Regionalzug ihr Leben. Im Juni 2018 ereilte eine 24-jährige Frau dasselbe Schicksal. Im Juni 2023 wurde ein 41-jähriger Autofahrer schwer verletzt.

Fußgänger im Landkreis Passau von Zug erfasst

An einem Bahnübergang in Pocking im niederbayerischen Landkreis Passau ist ein Fußgänger am Samstag von einem Zug erfasst worden. Wie die Polizei in Bad Griesbach im Rottal mitteilte, wollte der 40-Jährige trotz geschlossener Bahnschranke das Gleis überqueren. Dabei erfasste ihn ein herannahender Zug. Ein Hubschrauber brachte den schwer verletzten Mann ins Krankenhaus.

Alle Zuginsassen blieben unverletzt. Die Bahnlinie Pocking-Mühldorf war für mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt jetzt, warum der Mann den Bahnübergang trotz geschlossener Schranken überqueren wollte.