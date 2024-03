Eurofighter aus Bayern landet wegen Technik-Problem in Stuttgart

Ein Eurofighter der Luftwaffe aus Bayern hat am Mittwoch wegen technischer Probleme einen Übungsflug abbrechen und am Stuttgarter Flughafen landen müssen. "Es ist niemand zu Schaden gekommen", teilte die Luftwaffe am Mittwoch via X (vormals Twitter) mit. Zuerst hatte die "Bild" über die Landung berichtet [externer Link; möglicherweise hinter einer Bezahlschranke].