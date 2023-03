> München: Polizei-Großeinsatz wegen Schreckschusswaffe

In der Nacht hat ein Mann in München einen großen Polizeieinsatz verursacht. In einem U-Bahnhof hatte er mit einer Schreckschusswaffe hantiert. Er war alkoholisiert. Die Polizei konnte ihn ohne Probleme festnehmen.