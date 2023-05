Erneut Vogelgrippe im Landkreis Landshut - rund 100 tote Vögel

Im Landkreis Landshut ist erneut die Vogelgrippe ausgebrochen. Betroffen ist auch der Landkreis Dingolfing-Landau. Wie das Landratsamt Landshut meldet, wurden seit vergangener Woche rund 100 tote Schwarzkopfmöwen rund um den See bei Wörth an der Isar aufgefunden.

Erste Untersuchungen bestätigen Vogelgrippe

Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hat die toten Wildvögel untersucht und festgestellt: Die Tiere seien an der Vogelgrippe verendet, auch Geflügelpest genannt. Die amtliche Feststellung durch das zuständige Friedrich-Löffler-Institut (FLI) stehe zwar noch aus. Trotzdem bereitet das Veterinäramt Landshut gemeinsam mit dem Veterinäramt Dingolfing-Landau und der Regierung von Niederbayern eine Allgemeinverfügung vor, die eine "risikoorientierte Aufstallungspflicht" für Geflügel vorsieht, heißt es in einer Mitteilung.

Private und gewerbliche Tierhalter müssen dann ihr Geflügel (Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse) in geschlossenen Ställen halten oder unter einer Vorrichtung, in die Wildvögel nicht eindringen können.

Bereits im Februar hatte es Vogelgrippe-Fälle im Landkreis Landshut gegeben.

Sperrgebiet rund um den Wörther See, Isar, Große Laber und Vils

Das Sperr- und Risikogebiet werde sich demnach auf eine Zone mit einem Radius von fünf Kilometern um den See bei Wörth an der Isar erstrecken. Hinzu komme ein jeweils 500 Meter breiter Uferstreifen um die Flüsse Isar, Große Laber und Vils sowie um Weiher und Seen, die größer sind als ein Hektar.

Wegen der raschen Ausbreitung und der vielen dokumentierten toten Vögel geht das Veterinäramt Landshut von einem "hochdynamischen Seuchengeschehen in der Wildvogelpopulation" aus. Daher sei in den nächsten Tagen und Wochen von einer akuten Gefährdung von im Freien gehaltenem Nutz- und Hausgeflügel in Teilen der Landkreise Landshut und Dingolfing-Landau auszugehen.

Vogelgrippe für Menschen ungefährlich

Die Seuche könne durch die Witterung derzeit dynamisch bleiben, heißt es vonseiten des Landratsamts. Feuchtigkeit, niedrige Temperaturen und wenig UV-Strahlung stabilisieren das Virus. Ausscheidungen der Tiere bleiben so länger infektiös. Sobald es wärmer und vor allem sonniger wird, kann sich das Virus nicht mehr so gut vermehren. Deshalb breitet sich die Vogelgrippe vor allem im Herbst/Winter und Frühjahr aus.

Die Vogelgrippe ist eine Tierkrankheit. Eine Ansteckung mit dem Geflügelpestvirus ist zwar auch beim Menschen möglich. Das Risiko wird jedoch als gering eingeschätzt. Infektionen beim Menschen sind absolute Ausnahmen und bisher ohne ernsthafte Erkrankung verlaufen.