Geflügelpest: Folgen für Freilandhalter und Tiere

"Wintergärten" statt Auslauf im Garten

Wenn eine behördliche Aufstallungspflicht kommen sollte, sagt Bernhard Obermaier, werde er sich selbstverständlich an die Vorgaben des Veterinäramts halten und die Tiere unverzüglich in die Ställe sperren. Dabei haben seine Hühner allerdings immer noch großes Glück. Denn neben den drei Ställen gibt es für sie selbst bei einer Stallpflicht noch Auslauf, und zwar über drei Kaltscharrräume, auch "Wintergärten" genannt, die bereits vorbereitet sind und dann eben schnell aufgebaut werden müssen. Hier sind die Tiere nach oben durch ein Dach geschützt, zu den Seiten durch Draht, sodass ein Kontakt zu möglicherweise infizierten Wildvögeln vermieden wird.

Private Halter sollten immer auch mit Stallpflicht rechnen

Klar ist: So schön wie bei den Obermaiers haben es privat gehaltene Hühner nicht immer. Empfohlen wird eine Stallgröße von mindestens 2 bis 4 Quadratmetern und eine Besatzdichte von höchstens vier Tieren pro Quadratmeter – natürlich abhängig von der Rasse und der Größe der Hühner. So steht es in den Informationen des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Empfohlen wird neben dem Auslauf im Freien mit Büschen oder Bäumen auch ein überdachter Winterraum oder Wintergarten, wie es ihn bei den Obermaiers gibt. Die Empfehlung lautet hier: 2 Quadratmeter für zwei bis sechs Hühner. Das ist nicht viel. Und es ist nur eine Empfehlung. Wer so etwas aber nicht hat, für dessen Hühner ist eine längere Zeit im Stall sicher kein Vergnügen.

Geschützter Freilauf ist für Hühner wichtig

Das sollte jeder beachten, der sich Hühner im eigenen Garten halten möchte, findet Jürgen Schmid, Leiter des Veterinäramtes am Landratsamt Traunstein. "Im Grunde genommen muss auch der Halter in beengten Verhältnissen, wenn er denn zu der Überzeugung kommt, er muss unbedingt Tiere halten, dafür sorgen, dass entsprechend tierschutzgerechte Haltungsbedingungen eingehalten werden", sagt Schmid und appelliert an die privaten Halter: "In dem Fall ist es auch möglich, wenn er denn nur ein paar Quadratmeter hat, die entsprechend auszurüsten, einen geschützten Freilauf zu machen, damit er die tierschutzgerecht halten kann."