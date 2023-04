Erneut Geldautomaten in Mittelfranken gesprengt

Gegen 4.10 Uhr früh sind mitten in Rothenburg ob der Tauber wieder Geldautomaten gesprengt worden. Insgesamt sind es drei Automaten, die im Vorraum der Volksbank/Raiffeisenbank in der Bahnhofsstraße auf diese Weise zerstört wurden. Die unbekannten Täter flüchteten anschließend mit einem dunklen Fahrzeug, möglicherweise Marke Audi, in Richtung der nahegelegenen A7.

Polizei sucht nach Zeugen

Das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) hat die Ermittlungen übernommen. Genauere Untersuchungen des Sprengstoffs sollen in den kommenden Tagen im Kriminaltechnischen Institut des BLKA in München stattfinden. Das BLKA hat einen Zeugenaufruf gestartet. Neben Hinweisen zu Personen, Tathergang und Fluchtfahrzeug suchen die Ermittler vor allem nach Zeugen, die im Vorfeld etwas Verdächtiges gesehen haben, das im Zusammenhang mit den Sprengungen stehen könnte. Hinweise dazu bittet die Polizei, unter der Telefonnummer 089 / 1212 – 0 weiterzugeben, aber auch jede andere Polizeidienststelle nimmt sie entgegen.

Drei Geldautomaten-Sprengungen innerhalb einer Woche

Es ist die dritte Geldautomatensprengung innerhalb einer Woche in Franken. Schon am vergangenen Dienstag war in den frühen Morgenstunden ein Geldautomat der SB-Sparkassen-Filiale in der Fürther Fronmüllerstraße gesprengt worden. Auch da konnten die beiden Täter unerkannt flüchten. Einen Tag später wurde der frei stehende Geldautomat einer VR-Bank in Großostheim/Pflaumheim im Landkreis Aschaffenburg gesprengt. Die Täter flüchteten auch da nach Polizeiangaben mutmaßlich in einem dunklen Audi.