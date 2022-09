Ermittlungen gegen Oligarch Usmanov: Razzia am Tegernsee

Direkt zum aktuellen Artikel: Große Durchsuchung: Oligarch Usmanov im Visier der Ermittler

Im Kern geht es darum, dass der russisch-usbekische Oligarch Alisher Usmanov in Deutschland steuerpflichtig gewesen sein könnte, da er sich offenbar seit 2016 regelmäßig und über längere Zeit in dem Haus in Rottach-Egern aufgehalten haben soll. Da er jedoch offenbar keine Steuererklärung eingereicht hat, wird er von der Staatsanwaltschaft München II verdächtigt, Steuern hinterzogen zu haben. Aus diesem Grund sollen die Fahnder Usmanovs weltweiten geschäftlichen Aktivitäten nachgehen, um zu klären, ob und ggf. welche Summe an Steuern er hinterzogen haben könnte.

Verdacht der Steuerhinterziehung

Usmanov ist in zahlreichen Geschäftsfeldern international aktiv. Nach letzten Schätzungen des Forbes-Magazins von 2022 wird ihm ein Vermögen im Wert von 14,6 Milliarden Euro zugerechnet. Er hat ein Firmenimperium in der Metall- und Stahlindustrie. Zudem hält er Anteile an Telekommunikations- und Internetfirmen. 2018 hat Usmanov seinen Anteil am englischen Fußball-Topclub Arsenal London für rund 600 Millionen Euro verkauft. Die Erlöse und Dividenden aus diesen Geschäften dürften in dem Steuerstrafverfahren eine Rolle spielen. In den Ermittlungen soll offenbar geklärt werden, ob Usmanov auf die Einkommen in Deutschland hätte Steuern zahlen müssen.

Usmanov auf der Sanktionsliste der EU

Nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs hatte die Europäische Union eine umfassende Sanktionsliste erlassen. Darauf stehen Namen von russischen Oligarchen, Politikern oder engen Vertrauten des russischen Präsidenten Putin. Auch Alisher Usmanov steht auf dieser Liste. Damit wurde Ende Februar dieses Jahres sein gesamtes Vermögen in der EU eingefroren. Usmanov hat – neben drei weiteren Oligarchen, Roman Abramovich, Mikhail Fridman und Petr Aven – Ende Juli Klage gegen die Sanktionen eingereicht.

Gemeinsame Recherche von BR und MDR.