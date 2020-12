Erdinger Seniorenzentrum: Weihnachtsfeier oder Versammlung?

Betreiber des Seniorenzentrums widerspricht

Das Seniorenzentrum gehört zu einer von über einem Dutzend Alten- und Pflegeheimen der in Eggenfelden ansässigen privaten Firmengruppe Pichlmayr. Die Firma wehrte sich am Dienstag in einer Pressemitteilung gegen die Vorwürfe von Medien, Polizei und Landratsamt.

Die Meldung im Erdinger Pflegeheim habe eine Weihnachtsfeier stattgefunden, sei falsch. "Richtig ist dagegen, es war eine einstündige Mitarbeiterversammlung, bei der nach Aussage unserer Heimleiterin die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten wurden", heißt es darin. Und weiter: "Über die zulässige To-Go-Abgabe im Freien (...) wurde das Landratsamt vorab informiert."

Landratsamt: Veranstaltung war nicht genehmigt

Im Erdinger Landratsamt sieht man den Vorfall im Seniorenzentrum komplett anders. Das Heim habe sich nicht an die Pandemie-Verordnungen gehalten, heißt es am Dienstag auf BR-Anfrage ebenfalls in einer schriftlichen Stellungnahme. "Festzuhalten ist, dass diese Veranstaltung nicht genehmigt war." Der Fachbereich Heimaufsicht des Landratsamtes prüfe "etwaige aufsichtsrechtliche Maßnahmen gegen die Einrichtung bzw. den Träger".

Das Landratsamt sei Ende November von der Pichlmayr GmbH über die Zusammenkunft informiert worden – mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass es sich nicht um eine Weihnachtsfeier handele, sondern dass eine Essensausgabe unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln stattfinden würde.

Warten auf Stellungnahme des Trägers

Das Landratsamt hat jetzt den Träger der Einrichtung um eine kurzfristige Stellungnahme gebeten. Außerdem wurde gegen die an der "Essensausgabe" beteiligten Personen ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit eingeleitet.