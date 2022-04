Erbbaurecht: Würzburger Anwohner dürfen auf Grundstücken bleiben

Erleichterung bei den Anwohnern im Oberen Burgweg in Würzburg: Sie dürfen erst einmal in ihren Häusern bleiben. Demnach ist die Prüfung des Freistaats Bayern, dem einige Grundstücke dort gehören, beendet. Das bestätigt ein Schreiben des Bauministeriums, das am Donnerstag an die betroffenen Anwohner verschickt wurde.

Angebot: Kauf oder neuer Vertrag

Ende Mai soll es neue Angebote geben, die der Freistaat den Anwohnern unterbreiten will. Optionen sind dann ein Kauf des jeweiligen Grundstücks oder auch ein neuer Erbpacht-Vertrag. "Das weitere Vorgehen hängt von der Entscheidung des jeweiligen Erbbauberechtigten zu den vorgelegten Angeboten ab", so das Bauministerium am Freitag auf Anfrage.

Ralf Schaub, einer der betroffenen Anwohner, reagierte im BR-Gespräch erleichtert auf diese Nachricht: "Gefahr gebannt, wir können aufatmen", sagt er. Insgesamt sieben Grundstücke sind betroffen – sie sind mit Erbbaurecht bestellt und gehören dem Freistaat Bayern. Im Jahr 2023 laufen die derzeitigen Verträge aus.

Freistaat hat Eigenbedarf geprüft

Heuer im Januar hatten mehrere Anwohner Post von der zuständigen "Immobilien Freistaat Bayern GmbH" bekommen. Darin hieß es, dass der Freistaat das Grundstück möglicherweise selbst braucht und diesen Bedarf prüfen werde. Das Pikante an dem Fall: Noch 2018 hatte die "Immobilien Freistaat Bayern GmbH" in Aussicht gestellt, dass die Verträge verlängert werden können.

Die Anwohner verließen sich darauf und waren dementsprechend überrumpelt aufgrund der neuen Entwicklung. Die Überlegung nun war nämlich: die Grundstücke mit Geschosswohnungen neu bebauen und dadurch für mehr Familien bezahlbaren Wohnraum schaffen – hieß es im Februar auf Anfrage von der "Immobilien Freistaat Bayern GmbH". Die Anwohner mussten schließlich, bis zur Mitteilung jetzt, darum bangen, ob sie in ihren Häusern wohnen bleiben können.