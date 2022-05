Entwarnung in Straubing: Waffe im Einkaufszentrum nicht echt

Entwarnung in Straubing: Nachdem im Theresiencenter ein Mann mit einer Langwaffe gemeldet wurde, hat die Polizei einen Verdächtigen festgesetzt.

"Tag des Gangsters"

Wie ein Polizeisprecher auf BR-Anfrage mitteilt, handelt es sich um einen 20-jährigen Schüler einer weiterführenden Schule in Straubing. Im Internet hatte er sich mit Klassenkameraden zur Mottowoche "Mafia" verabredet. Deshalb war er mit der unechten Waffe unterwegs und so in das Einkaufszentrum gegangen. Passanten konnten die Waffe nicht als unecht einstufen und riefen die Polizei. Der 20-Jährige sitzt jetzt in Gewahrsam, die großräumige Sperrung wird aufgehoben.

Inwieweit der junge Mann für die Kosten des Einsatzes aufkommen muss wird jetzt geprüft.