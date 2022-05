Enthauptetes Rehkitz bei Heilsbronn gefunden

In Weiterndorf, einem Gemeindeteil von Heilsbronn im Landkreis Ansbach, ist ein Rehkitz ohne Kopf aufgefunden wurden. Ein Jagdpächter entdeckte das Tier am vergangenen Freitag gegen 6 Uhr am Morgen im Klosterweg in Weiterndorf. Das enthauptete Tier habe mitten auf der Straße gelegen, sagte ein Polizeisprecher dem Bayerischen Rundfunk.

Polizei ermittelt wegen Wilderei

Der Jäger, der das Rehkitz ohne Kopf entdeckt hatte, erstattete Anzeige bei der Polizei in Heilsbronn. Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts der Wilderei. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Heilsbronn unter 09872/9717-0 zu melden.

Wilderei ist Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

Wer ein Tier ohne vernünftigen Grund und ohne Jagdschein tötet, verstößt gegen das Tierschutzgesetz. Auch die Jagd in einem Gebiet, das man als Jäger nicht gepachtet hat, ist verboten. Dem Täter oder der Täterin droht, je nachdem, ob es sich um ein Erstvergehen handelt oder nicht, eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren. Andernfalls ist eine Geldstrafe denkbar.