Tierschützer retten 44 Rehkitze in fünf Tagen

Für ihre Mission müssen Cornelia Günther und ihre Mitstreiter vor Sonnenaufgang aufstehen. Schon morgens um vier startet die Bobingerin zusammen mit ihren Helfern. Dann geht es hinaus in die Natur. Immer mit dabei: Eine Drohne und eine Wärmebildkamera. Mit diesen Hilfsmitteln spüren sie Rehkitze auf, die ihre Mütter gut versteckt im hohen Gras abgelegt haben – vermeintlich in Sicherheit. Doch regelmäßig werden den Kleinen Mähtraktoren zum Verhängnis.

In der letzten fünf Tage sind die Tierschützer den Maschinen wieder einmal zuvor gekommen. Sie haben 44 Rehkitze vor dem sicheren Tod gerettet. Cornelia Günther selbst ist Tierärztin und hat den Verein "Rehkitzrettung Augsburg" 2018 gegründet, nachdem auf der Wiese neben ihrem Haus einem Kitz von einem Traktormähwerk die Beine abgetrennt worden waren. Im Verein läuft alles ehrenamtlich, der Verein finanziert sich über Spenden.

Auch Vergrämung hilft Kitze schützen

Übers Wochenende kann die Tierfreundin nun ein wenig durchschnaufen: "In den vergangenen fünf Tagen haben wir mit vier Drohnenteams mehr als 300 Hektar abgeflogen und außer Hasen auch 44 Kitze gerettet. Dass es nicht mehr sind, ist dem Umstand zuzuschreiben, dass wir dieses Jahr noch mehr Wert darauf legen, dass bereits vor dem Abflug Vergrämungsmaßnahmen eingeleitet werden", erklärt die Bobingerin. Dazu werden blaue Plastiktüten auf Stöcke gesteckt und rund um die jeweilige Wiese platziert. Die Rehe meiden diese Stellen dann. Auch elektronische Kitzretter sollen vermehrt zum Einsatz kommen, die geben Akustiksignale ab, die die Rehe abhalten, in der Wiese ihr Kitz abzulegen.

Anfragen bis aus der Schweiz

In etwa zwei bis drei Wochen folgt voraussichtlich der nächste Grasschnitt, dann geht es wieder weiter für die Rehkitzretter aus Bobingen. Cornelia Günther hat in den vergangenen Jahren ihr Know-how weiter gegeben und Teams in der näheren Umgebung aufgebaut, 140 engagierte Tierfreunde rund um Augsburg helfen inzwischen mit. Mittlerweile erreichen Cornelia Günther aber auch Anfragen von weiter her, aus Norddeutschland und der Schweiz