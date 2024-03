"Ensemble!": Augsburger Mozartfest schlägt Brücke zur Demokratie

"Gemeinsam", "Ensemble" – diese Lehre aus der Musik, so der Augsburger Kulturreferent Jürgen Enninger, könne sich auch auf die Demokratie übertragen lassen: "Harmonie entsteht durch engagiertes Miteinander. Nur gemeinsam kann die Musik ihre verbindende Kraft entfalten und Grenzen überwinden." Und so stellt man in der Mozartstadt Augsburg in diesem Jahr den Aspekt der Gemeinsamkeit in den Mittelpunkt der von der Stadt veranstalteten Konzertreihe und hofft auch, den Nerv der Zeit zu treffen.

Das internationale Musikfestival lockt jedes Jahr hochkarätige internationale Künstlerinnen und Künstler in die Heimatstadt von Leopold Mozart, dem Vater von Wolfgang Amadeus. Auch in diesem Jahr ist die Liste bekannter Namen aus der Klassikszene lang.

Viele Stars der internationalen Klassikszene

Den Auftakt bildet bereits am 11. Mai ein vorgelagertes Solokonzert. In ihrem Programm spannt die Violinistin Julia Fischer zusammen mit der Londoner Academy of St. Martin in the Fields, "Legendary" Beethoven und zwei der bekanntesten Mozart-Sinfonien zusammen. Im Juni geht es weiter mit der Akademie für Alte Musik Berlin und einem Instrument, das auf Konzertbühnen nur selten zu hören ist, nämlich die Bassklarinette. Der Österreicher Ernst Schlader spielt auf ihr Mozarts Klarinettenkonzert.

Ebenfalls im Programm des Mozartfests: Die junge französische Trompeterin Lucienne Renaudin Vary, die Nachwuchs-Cellistin Julia Hagen aus Wien, und ein Abend, an dem Klassik auf elektronische Musik trifft, mit dem französischen Ensemble Quatour Ébène. Und: Der Schauspieler und frühere "Polizeiruf"-Kommissar Charly Hübner lässt gemeinsam mit dem "Ensemble Resonanz" und einer Jazzband Schuberts "Winterreise" auf einen Text des australischen Punk-Lyriker Nick Cave treffen – und schlüpft in "Mercy Seat" in die Rolle eines Mannes, der in der Todeszelle sitzt.

Besondere Aktion für junge Musikfans

Festivalleiter Simon Pickel möchte beim Mozartfest heuer ganz gezielt auch das jüngere Publikum ansprechen: Musikfans unter 28 Jahren bekommen die Karten im Vorverkauf für 10 Euro – eine Premiere. "Wir brauchen junges Publikum. Auch aufgrund der gegenwärtigen Diskussion, wie denn mit dem Musikunterricht umgegangen wird, finde ich es extrem wichtig, dass wir eine Möglichkeit schaffen, um junge Leute für Musik zu begeistern."

Diesmal wird der Juni zum Klingen gebracht

Normalerweise steht in Augsburg immer der Mai ganz im Zeichen Mozarts. Weil Ostern und Pfingsten in diesem Jahr allerdings früh liegen, hat sich die Festivalleitung entschieden, die beliebte Konzertreihe um einen Monat nach hinten zu schieben. Deshalb finden die Konzerte heuer vom 7. bis zum 16. Juni statt. Der Kartenvorverkauf ist bereits gestartet.

Schon früher dürfen sich die ganz kleinen Klassikfans freuen.

Kleines Mozartfest für die Kinder

Das traditionelle Mozartfest für Kinder mit dem Titel "Kling klang Gloria" findet heuer vom 9. bis zum 17. Mai statt und widmet sich ganz dem Thema "Vom Suchen und Finden".

Kinder und ganze Schulklassen können dabei herausfinden, wo sich im Alltag überall Musik versteckt, mit was sich alles trommeln und musizieren lässt und dürfen gemeinsam singen und einen Auftritt im Kulturhaus "Abraxas" organisieren.