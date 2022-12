Nockherberg: Paulaner plant Comeback von Singspiel und Gästen

Der Termin der Salvator-Probe 2023 steht fest. Am 3. März 2023 kehrt das Singspiel auf dem Nockherberg zurück - eineinhalb Wochen nach Aschermittwoch. Grund dafür ist, dass am ursprünglich geplanten Termin der FC Bayern München - langjähriger Partner der Paulaner Brauerei - sein Champions League Achtelfinal-Rückspiel gegen Paris St. Germain in der Münchner Arena bestreiten wird.

Singspiel auf dem Nockherberg: Comeback im Jahr 2023

"Wir freuen uns wirklich sehr auf den März. Denn dann wird eine der traditionsreichsten Veranstaltungen unserer Heimatstadt München wieder in gewohnter Form stattfinden", so Paulaner-Geschäftsführer Andreas Steinfatt. Schon im vergangen Jahr sollte das Comeback des Politiker-Derbleckens auf dem Nockherberg gefeiert werden. Aufgrund der Pandemie kam es dann nur zu einer digitalen Salvator-Probe - ohne Gäste und ohne Singspiel. Und auch in diesem Jahr entschloss sich die Paulaner Brauerei, wegen des Ukraine-Krieges die Probe abzusagen.

Die Planungen für nächstes Jahr stehen dafür schon. Buch und Regie des Singspiels übernehmen Stefan Betz und Richard Oemann. Die Fastenpredigt hält Maximilian Schafroth. Das Trio war schon 2019 für Buch, Regie und Predigt verantwortlich. Also in dem Jahr, in dem das Singspiel das letzte Mal vor Ort und mit Gästen gefeiert werden konnte. "Alle drei haben sich schon mit großer Vorfreude in die Planungen gestürzt", sagt Steinfatt.