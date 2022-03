Auch Maibockanstich fällt wegen Ukraine-Krieg aus

Das Staatliche Hofbräuhaus in München hat den für den 12. Mai geplanten traditionellen Maibockanstich abgesagt. "Die Ukraine und damit auch unsere Partnerstadt Kiew befindet sich im Krieg, Millionen Menschen sind auf der Flucht, auch nach München", erklärten die Veranstalter. In einer solchen Situation "fällt es uns schwer gemütlich zusammen zu sitzen und unbeschwert zu feiern".

Brauereidirektor: Gedanken sind bei den Ukrainern

"Unsere Gedanken sind ganz bei allen Ukrainerinnen und Ukrainern, den vielen Opfern und dem großen Leid, das über das Land gebracht wird", sagte Michael Möller, Brauereidirektor von Hofbräu München.

Traditionell kommen beim Maibockanstich jedes Jahr etwa 600 Gäste aus Politik, Kultur, Medien und der Bierbranche zusammen. Beim Derblecken überzieht Kabarettist Django Asül die Polit-Prominenz mit Hohn und Spott. Die Veranstaltung war in den vergangenen Jahren vom BR Fernsehen übertragen worden. Bereits 2020 und 2021 konnte der Maibockanstich aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden.

Zuvor bereits Nockherberg abgesagt

Zuvor hatte bereits die Paulaner-Brauerei die diesjährige Starkbier-Probe am Nockherberg wegen des Ukraine-Krieges abgesagt. Die Brauerei habe beschlossen, die Salvator-Probe 2022 abzusagen, hieß es am Donnerstag in einer Pressemeldung. "Diese Entscheidung haben wir schweren Herzens getroffen", sagte Andreas Steinfatt, Geschäftsführer der Brauerei.

Sowohl der Entwurf für die Fastenpredigt von Maxi Schafroth als auch für das Singspiel hätten schon vorgelegen. Jedoch lebe die Salvator-Probe "von einer entspannten und ausgelassenen Stimmung bei der Veranstaltung". Dies sei wegen des Kriegs in der Ukraine derzeit nicht möglich.